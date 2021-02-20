Российские биатлонистки провалили эстафету на ЧМ

Российские биатлонистки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место в эстафете на чемпионате мира в Словении.

Россиянки проиграли победительницам 2 минуты 10,9 секунды. Это выступление стало повторением худшего результата для сборной России в женской эстафете в истории чемпионатов мира, который был показан на турнире в Холменколлене в 2016 году, где россиянки стали 11-ми в эстафете.

Победу в эстафете одержала команда Норвегии. Второе место заняли немки. Бронзу завоевали представительницы Украины.

Сборная России на чемпионате мира в Поклюке в девяти гонках не завоевала ни одной медали.