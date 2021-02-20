НАВЕРХ

Российские биатлонистки провалили эстафету на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
512 1
Фото: © Nordic Focus

Российские биатлонистки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место в эстафете на чемпионате мира в Словении.

Россиянки проиграли победительницам 2 минуты 10,9 секунды. Это выступление стало повторением худшего результата для сборной России в женской эстафете в истории чемпионатов мира, который был показан на турнире в Холменколлене в 2016 году, где россиянки стали 11-ми в эстафете.

Победу в эстафете одержала команда Норвегии. Второе место заняли немки. Бронзу завоевали представительницы Украины.

Сборная России на чемпионате мира в Поклюке в девяти гонках не завоевала ни одной медали.

Еще по теме
Лучший из российских биатлонистов стал девятым в масс-старте
Российские биатлонистки замкнули двадцатку в масс-старте
Российские биатлонисты завоевали первую медаль на ЧМ
Российские биатлонисты остались без главного тренера
смотреть все
Спорт #Биатлон
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Фанаты поспорили о фото хоккеистки в прозрачном платье
01.02.2021 18:09
Россия смирилась с антидопинговыми санкциями
25.01.2021 15:59
Девушка дня
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
33
Россияне поддержали новые налоги
28
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
25
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
24
Кремль оценил будущее Навального
22
Матвиенко заявила о своей пенсии в 25 тысяч рублей
Sibnet.Ru