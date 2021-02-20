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Попавшие под завалы на фабрике в Норильске рабочие погибли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Тела двоих рабочих обнаружены в завалах после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики в городе Норильск обнаружены и извлечены спасателями два человека, без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Всего погибло три человека — в момент ЧП в помещении находились восемь рабочих, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, пятеро госпитализированы. Еще двое оказались под завалами.

Разборы завалов продолжают, что на месте происшествия задействовано более 200 человек и порядка 60 единиц техники. Площадь обрушения составила 1 тысячу квадратных метров. Фабрика работает с ограничениями.

Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, в результате было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ.

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