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Измерен предел квантовой скорости атома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Research in UCL Quantum labs

Международный коллектив физиков экспериментальным путем получили минимальное время, необходимое для перемещения атома из одного места в другое без изменения его квантового состояния.

Новые данные очень важны для определения предельного времени сложных операций в квантовых компьютерах, так как слишком быстрое выполнение вычислений приводит к потере информации, а слишком медленное ухудшает производительность, пишет Physical Review X.

Электрон может иметь два направления вращения, теоретический предел скорости был предсказан двумя советскими физиками Леонидом Мандельштамом и Игорем Таммом более 60 лет назад.

Согласно теории, максимальная скорость квантового процесса зависит от неопределенности энергии. Чем больше у частицы энергетической свободы, тем быстрее она может перемещаться.

Для выяснения предела ученые использовали атом цезия и два лазерных луча, идеально наложенных друг на друга в противоположных направлениях. Такая суперпозиция создала стоячую световую волну, в которую «загрузили» атом.

В ходе эксперимента исследователи смогли перенести атомы цезия на расстояние 0,5 микрометра со скоростью примерно 17 миллиметров в секунду. При более высоких скоростях точность воспроизведения резко падала, поэтому установленное значение является оптимальным.

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