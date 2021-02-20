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Планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA

NASA опубликовало первые цветные фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе

«Этот снимок с камеры на моем "реактивном ранце" запечатлел меня в воздухе, прямо перед тем, как мои колеса коснулись поверхности», — такой пост опубликовали в Twitter от имени Perseverance.

На одном из кадров виден сам аппарат перед посадкой. На двух других снимках предоставлены поверхность Марса и ландшафт с линией горизонта.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года. Perseverance должен собрать образцы грунта в контейнеры. Их потом заберет пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее другой аппарат доставит образцы на Землю.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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ivanbak

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pepelmetal

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