Планетоход Perseverance показал цветные фото с Марса

NASA опубликовало первые цветные фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе

«Этот снимок с камеры на моем "реактивном ранце" запечатлел меня в воздухе, прямо перед тем, как мои колеса коснулись поверхности», — такой пост опубликовали в Twitter от имени Perseverance.

На одном из кадров виден сам аппарат перед посадкой. На двух других снимках предоставлены поверхность Марса и ландшафт с линией горизонта.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года. Perseverance должен собрать образцы грунта в контейнеры. Их потом заберет пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее другой аппарат доставит образцы на Землю.

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.