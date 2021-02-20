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УАЗ вспомнил об испытаниях арктической «Буханки»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Испытания специальной версии УАЗ-452АС, выдерживающей экстремально низкие температуры, прошли 45 лет назад в Якутии, о круглой дате напомнил завод.

Испытания опытных образцов УАЗ-452АС, где литера «С» обозначала «Северное исполнение», проводились на зимниках республики в начале 1976 года.

Технически такие спецверсии отличались не только усиленной теплоизоляцией кузова, второй аккумуляторной батареей и двойным остеклением, но еще и системой дополнительных обогревателей салона, один из которых мог работать при выключенном моторе.

За время тестового пробега в условиях экстремально низких температур УАЗы полностью доказали свою эффективность. Силовые агрегаты отработали исправно, и даже при 50-градусном морозе в салонах автомобилей было около 30 градусов тепла.

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