Суд сократил срок Навальному на 50 дней

В своем последнем слове Навальный заявил, что стал верующим человеком, и теперь ему помогает заповедь «блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Обратившись к судье, он призвал их «не бояться этих людей, тех, кто добивается правды».

Прокурор Екатерина Фролова отметила, Навальный «пытается доказать свое право на исключительность, право быть выше закона». «Вопрос не в Навальном, а в принципе равенства всех перед законом», — приводит РБК слова прокурора.

В итоге суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное под домашним осужденным Навальным с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального — без удовлетворения

Как отметил адвокат Вадим Кобзев, его подзащитный с учетом этого решения суда проведет в колонии немногим более двух с половиной лет.