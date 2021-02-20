Российские биатлонисты остались без главного тренера

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит окончание чемпионата мира по состоянию здоровья, сообщается в Telegram-канале Союза биатлонистов России.

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов», — говорится в сообщении.

Сейчас состояние тренера стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России

На ЧМ прошло уже восемь гонок, но у сборной России, выступающей под названием Russian Biathlon Union до сих пор ни одной медали. До конца соревнований осталось четыре гонки: женские и мужские эстафеты (20 февраля) и масс-старты (21 февраля).