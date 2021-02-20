НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Wink подарит на 23 февраля подборку мужских фильмов и сериалов

Источник:
Sibnet.ru
604 2
Фото: © кадр «Аквамен»

В День защитника Отечества видеосервис Wink представит подборку популярных фильмов, сериалов и телеканалов с мужским характером.

Wink составил подборкуфильмов, которые придутся по душе практически каждому представителю сильного пола: популярная франшиза и зрелищный супербоевик «Джон Уик 3», фантастический боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли, вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка» со звездным актерским составом (Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук), супергеройский фильм из вселенной DC «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли.

Также в коллекцию вошли по-настоящему мужские телеканалы: «Мужское кино», «Драйв» (канал об автомобилях и мотоциклах 24 часа в сутки), «Дикая рыбалка», «Дикая охота», а телеканалы UFC и «КХЛ» погрузят в атмосферу ярких эмоций, напряжения и азарта от спортивных состязаний.

В подборке также представлены криминальные сериалы: киносага о жизни Пабло Эскобара «Нарко», трагикомедия с черным юмором «Фарго», черная трагикомедия «Голяк» о приключениях дружной компании в эксклюзивном переводе Гоблина, и новинка «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли.

Еще по теме
Премьера сериала «Догоняя смерть» эксклюзивно состоялась в Wink
Детективный сериал «За час до рассвета» выходит в онлайн-кинотеатрах
Видеосервис Wink подарит коллекцию фильмов ко Дню влюбленных
Представленный на «Оскар» фильм «Дорогие товарищи!» появился в Wink
смотреть все
Культгид #Wink
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
Сибирь 21.02.2021 11:06
Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году
Сибирь 21.02.2021 10:26
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
4911
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
4531
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2761
Россия продала Китаю нефть в недрах
2470
Обсуждение (2)
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2174
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
82
Самое обсуждаемое
33
Россияне поддержали новые налоги
28
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
25
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
24
Кремль оценил будущее Навального
22
Матвиенко заявила о своей пенсии в 25 тысяч рублей
Sibnet.Ru