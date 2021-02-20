Wink подарит на 23 февраля подборку мужских фильмов и сериалов

В День защитника Отечества видеосервис Wink представит подборку популярных фильмов, сериалов и телеканалов с мужским характером.

Wink составил подборкуфильмов, которые придутся по душе практически каждому представителю сильного пола: популярная франшиза и зрелищный супербоевик «Джон Уик 3», фантастический боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли, вестерн Антуана Фукуа «Великолепная семерка» со звездным актерским составом (Дензел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук), супергеройский фильм из вселенной DC «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли.

Также в коллекцию вошли по-настоящему мужские телеканалы: «Мужское кино», «Драйв» (канал об автомобилях и мотоциклах 24 часа в сутки), «Дикая рыбалка», «Дикая охота», а телеканалы UFC и «КХЛ» погрузят в атмосферу ярких эмоций, напряжения и азарта от спортивных состязаний.

В подборке также представлены криминальные сериалы: киносага о жизни Пабло Эскобара «Нарко», трагикомедия с черным юмором «Фарго», черная трагикомедия «Голяк» о приключениях дружной компании в эксклюзивном переводе Гоблина, и новинка «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли.