Немецкий политик заявил об усталости России от упреков Запада

Глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек заявил, что Россия устала от того, что Запад ей постоянно грозит пальцем.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил о «разорванных в клочья» отношениях с Евросоюзом. По его словам, ЕС относится к России как к чужаку, и готовность Москвы к возможному разрыву отношений с Брюсселем связана с тем, что этих связей «уже не осталось»

«Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов. В политическом плане мы без конца грозим ей пальцем, потому что, как нам кажется, все знаем лучше нее, потому что мир должен быть организован только так, как мы считаем нужным», — приводит РИА Новости слова политика.

Платцек объяснил, что считает западные ценности и их защиту правильными, но указал, что, по его мнению, представители этих ценностей «должны демонстрировать их на деле, а не на словах».