НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Льготную ипотеку предложили давать на частные дома

Источник:
Sibnet.ru
845 1
Фото: © pixabay.com/olya-02 / Pixabay License

Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить жилищные условия.

«Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», — подчеркнул Моисеев.

Еще по теме
Набиуллина увидела угрозу в льготной ипотеке
Глава Кузбасса разъяснил запрет на строительство первого аквапарка
Элитный коттедж в Красноярске выставили на продажу за 100 млн рублей
Путин поручил снизить ставки по ипотеке для семей с детьми
смотреть все
Экономика #Квадраты #Деньги
О самом главном
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
Сибирь 21.02.2021 11:06
Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году
Сибирь 21.02.2021 10:26
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
4911
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
4531
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2761
Россия продала Китаю нефть в недрах
2470
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
33
Россияне поддержали новые налоги
28
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
25
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
24
Кремль оценил будущее Навального
22
Матвиенко заявила о своей пенсии в 25 тысяч рублей
Sibnet.Ru