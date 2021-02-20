Льготную ипотеку предложили давать на частные дома

Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Изменения предлагается внести в программу "Семейная ипотека под 6% годовых". Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить жилищные условия.

«Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», — подчеркнул Моисеев.