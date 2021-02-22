Эмодзи с бородатыми женщинами появятся на iPhone

Apple добавила новые эмодзи из выпуска Emoji 13.1 консорциума Unicode в новую бета-версию iOS 14.5.

У иконок с людьми появилось больше вариаций тона кожи, а также появилась целая «группа» эмодзи, изображающих женщин с бородой. Компания добавила также несколько новых эмоций и «сердечек».сообщает РИА Новости со ссылкой на The Verge.

Пользователи iOS вскоре смогут увидеть и новый шприц: вместо красной жидкости в нем теперь содержится прозрачная — пользователи Сети уже успели предположить, что изображение является отсылкой к вакцине от коронавируса.

Consistent gender options are available for the bearded person in iOS 14.5, with choices for woman or man added in the latest beta https://t.co/tdSiIYSB8g pic.twitter.com/VZK6oJ1iE7 — Emojipedia (@Emojipedia) February 16, 2021

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 должны весной 2021 года.