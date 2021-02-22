НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Эмодзи с бородатыми женщинами появятся на iPhone

Источник:
РИА Новости
388 3
Фото: © Sibnet.ru

Apple добавила новые эмодзи из выпуска Emoji 13.1 консорциума Unicode в новую бета-версию iOS 14.5.

У иконок с людьми появилось больше вариаций тона кожи, а также появилась целая «группа» эмодзи, изображающих женщин с бородой. Компания добавила также несколько новых эмоций и «сердечек».сообщает РИА Новости со ссылкой на The Verge.

Пользователи iOS вскоре смогут увидеть и новый шприц: вместо красной жидкости в нем теперь содержится прозрачная — пользователи Сети уже успели предположить, что изображение является отсылкой к вакцине от коронавируса.

Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 должны весной 2021 года.



Еще по теме
iPhone дает подремать девять минут из-за любви к старине
Россиянин создал Clubhouse для Android
Стартовали российские продажи смартфона Redmi Note 9T
Быструю зарядку признали безопасной для аккумулятора
смотреть все
Технологии #Смартфоны #Софт
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция в Кузбассе не приехала на вызов в дом, где убивали девушку
Сибирь 22.02.2021 16:50
Руководство колонии в Иркутске отстранили после сообщений о пытках
Сибирь 22.02.2021 15:23
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
5081
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
5060
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2996
Россияне поддержали новые налоги
2561
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
34
Россияне поддержали новые налоги
34
Суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана
29
МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России
25
Кремль оценил будущее Навального
21
МВД разрешило забирать пьяных граждан из квартир в вытрезвители
Sibnet.Ru