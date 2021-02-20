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Театр юного зрителя загорелся в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Крупный пожар произошел в томском Театре юного зрителя утром в субботу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о пожаре в театре поступило в 11 часов по местному времени (7 часов утра мск). Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, задымления – 1,5 тысячи квадратных метров.

«На момент прибытия первого подразделения с крыши здания шел дым. Из театра самостоятельно вышел 21 человек, еще четыре человека были эвакуированы пожарными», – говорится в сообщении.

В пожаре никто не пострадал. К ликвидации возгорания привлекли 75 человек и 20 единиц техники. Локализовать огонь удалось только через три часа.

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