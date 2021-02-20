«Ростех» рассказал, зачем ракетоносцы Ту-160 красят в белый цвет

Специальная белая окраска стратегических ракетоносцев Ту-160 предназначена для отражения части энергии от ядерного взрыва, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Это своего рода защита для экипажа — Ту-160 может нести ядерное вооружение, а тепловая энергия взрывов огромна и отражение части этой энергии способно обезопасить экипаж», — говорится в сообщении.

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина Дальней авиации. Это самый тяжелый в мире боевой самолет.

Ту-160 способен нести до 24 крылатых ракет с ядерными боеголовками.