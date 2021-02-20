Рок-группа «Элизиум» спела слова Навального

Группа «Элизиум» записала песню «Привет, это Навальный» на текст из поста оппозиционера, который находится в заключении.

«Взяв текст Алексея, мы превратили его в песню. Спасибо, Алексей, не только за смелость и мужество, но и за отличный текст! Теперь ты еще и автор песен», — говорится в описании к песне.

Навального 17 января задержали после возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение. Оппозиционера обвинили в нарушении обязательств условного освобождения по делу «Ив Роше», назначив ему два года и восемь месяцев колонии.

В субботу, 20 февраля, Мосгорсуд на выездном заседании рассмотрит апелляционную жалобу оппозиционера на замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше».