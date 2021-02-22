Ядерный щит России отследит пуск ракеты из любой точки мира

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) способна отследить ракетные пуски из любой точки земного шара. Способна система засечь и гиперзвуковое оружие, сообщил генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи Сергей Сапрыкин.

«Обнаруживаем все, что "шевелится" в космосе, в пределах прямой видимости над горизонтом. И в атмосфере тоже», — сказал Сапрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, потенциала, заложенного в СПРН, хватит на отслеживание перспективных средств нападения. Речь идет и о гиперзвуковых объектах, имеют возможность программируемого управления полетом по небаллистической траектории.

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Российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж».

Назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России или ее союзников.