Стресс от пандемии испортил сексуальную жизнь сибиряков

Новосибирцы переживают стресс из-за пандемии коронавируса, неуверенности в завтрашнем дне, что приводит к нарушению гармонии сексуальных отношений с превалированием БДСМ, секс-игрушек и просмотра порно, сообщил Sibnet.ru доктор медицинских наук, сексолог Виктор Стуров.

«Это связано с социальным стрессом, коронафобией, неуверенность в завтрашнем дне. Даже пары, имеющие постоянных партнеров, ищут новые способы реализации своих сексуальных фантазий. Нормативный половой акт замещается на другие формы», — отметил сексолог.

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По его словам, люди забывают об обычном сексе и ищут «изюминку» с помощью сексуальных игрушек, садомазохизма, просмотра жесткого порноконтента, мастурбации и пассивной роли мужчины в паре с женщиной.

«Это все можно использовать, в рамках того, что разрешено законом и не порицается обществом. Но неправильно, когда этим замещаются полностью естественные сексуальные отношения, и люди становятся зависимы от этого», — объяснил Стуров.