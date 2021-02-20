НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Впервые за полгода никто не умер в Кузбассе от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
956 5
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Ни одного смертельного случая среди пациентов с COVID-19 не было зафиксировано в Кузбассе за минувшие сутки, сообщил региональный оперштаб в субботу. Такое случилось впервые за полгода.

По данным оперштаба, на утро 20 февраля в регионе выявлено 69 случаев заражения COVID-19, 93 пациента выздоровели, смертельных случаев не зафиксировано.

Всего в Кемеровской области выявлено 31 172 случая коронавирусной инфекции, 30 125 человек выздоровели, 551 скончался. Смертельные случаи после заражения регистрировались в регионе ежедневно, начиная с сентября 2020 года.

Тема: Коронакризис
Ограничения сняли с новосибирских кинотеатров и кафе
Редкий алмаз назвали в честь российской вакцины от коронавируса
«Тревожную» мутацию коронавируса зафиксировали в десяти странах
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
смотреть все
Кузбасс #Новости COVID19
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Подробности
•
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
•
Упадут или взлетят: как изменятся цены на продукты
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ученый показал реконструкцию оружия древнего воина в Сибири
Сибирь 21.02.2021 12:09
Землетрясение произошло в Туве
Сибирь 21.02.2021 11:34
СК задержал ответственных за обрушение фабрики в Норильске
Сибирь 21.02.2021 11:06
Первое в мире дисковое сердце сертифицируют в Сибири в 2021 году
Сибирь 21.02.2021 10:26
Самое популярное
Сбившего женщину с коляской новосибирца освободили из-под стражи
4911
Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся
4529
Путин повысил в звании самого богатого силовика России
2761
Россия продала Китаю нефть в недрах
2470
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

"Блажен, кто верует!Тепло ему на свете..."(с)Знаешь, что в обиходе означает слово "блаженный"?
Sibnet.Ru