Впервые за полгода никто не умер в Кузбассе от коронавируса

Ни одного смертельного случая среди пациентов с COVID-19 не было зафиксировано в Кузбассе за минувшие сутки, сообщил региональный оперштаб в субботу. Такое случилось впервые за полгода.

По данным оперштаба, на утро 20 февраля в регионе выявлено 69 случаев заражения COVID-19, 93 пациента выздоровели, смертельных случаев не зафиксировано.

Всего в Кемеровской области выявлено 31 172 случая коронавирусной инфекции, 30 125 человек выздоровели, 551 скончался. Смертельные случаи после заражения регистрировались в регионе ежедневно, начиная с сентября 2020 года.