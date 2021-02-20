Отец убитой через двери девочки в Чите рассказал о случившемся

«Папа, меня убили», — были последние слова девятилетней девочки, которая погибла от выстрела из огнестрельного оружия соседа, который был сделан через закрытую дверь. Об этом рассказал мужчина, представившийся отцом ребенка, на YouTube-канале «федор Федорович».

Несчастье случилось в Чите 17 февраля. По версии СУ СК РФ по Забайкалью, 32-летний мужчина подошел к соседской квартире с огнестрельным оружием и выстрелил в закрытую дверь. За дверью находилась девятилетняя девочка, которая от выстрела скончалась.

По словам автора опубликованного на YouTube видео, сосед бывал у них дома и знал, что и как расположено в квартире. Мужчина считает, что стрелявший целился в сторону дивана, где он сидел. А дочка стала случайно жертвой, потому что выбежала в коридор на стук в дверь.

Стрелявшего мужчину задержали в тот же день. Ему предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). При допросе обвиняемый частично признал вину. Он сообщил, что конфликт с соседом произошел из-за шума, связанного с ремонтными работами.