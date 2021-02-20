СК опубликовал видео с места обрушения фабрики в Норильске

Здание Норильской обогатительной фабрики обрушилось во время ремонта, один рабочий погиб, пятеро попали в больницу, двоих ищут под завалами. СУ СК РФ по Красноярскому краю опубликовало видео с места происшествия.

По предварительной версии следствия, в здании галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики нашли дефекты, которые могли привести к обрушению здания. 8 февраля сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» начали работы по укреплению несущих опор и перекрытий галереи.

«По неустановленной на данный момент причине произошло обрушения части здания на площади около 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно удалось спастись двоим ремонтникам, еще четверых извлекли из-под завалов спасатели, ведутся поиски еще двоих рабочих. Позднее в автомобиле скорой помощи, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).