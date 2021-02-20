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Житель Кузбасса возвел снежную копию «Родины-матери»

Источник:
Sibnet.ru
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Житель деревни Чуваш-Пай Гурьевского района сделал из снега копию знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет» — фотографии опубликованы в социальных сетях.

На создание снежной «Родины-матери» высотой два метра ушло около недели, сообщил мастер местному изданию «ГуРу». По его словам, он больше всего боялся за руки, так как снег был рассыпчатым. Для укрепления готовую статую он хорошо пролил водой.

Меч в руке «Родины-матери» — люминесцентная лампа, помещенная в прозрачный чехол. Она освещает скульптуру ночью.

Кузбасский мастер никогда не был в Волгограде. Идея сделать копию у него возникла после просмотра передачи о Сталинградской битве.


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Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

ivanbak

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pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

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