Ограничения сняли с новосибирских кинотеатров и кафе

Власти Новосибирской области в пятницу сняли «коронавирусные» ограничения с ресторанов, театров, кинотеатров и спортивных объектов.

«Снимается запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24.00 до 8.00 часов. Количество присутствующих в зале обслуживания предлагается исчислять, исходя из расчета 1 посетитель на 4 квадратных метра, столы необходимо размещать с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра. При оказании услуг общественного питания не допускается работа танцполов, танцплощадок, дискотек», – говорится в сообщении.

Кроме того, отменяются ограничения по количеству зрителей, которые допускаются в театры, кинотеатры, концертные организации, на фестивали и спортивные мероприятия.