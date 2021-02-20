Москвичи сделают проект ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Московская компания «Трансстройпроект» сделает проект ремонта Октябрьского (Коммунального) моста в Новосибирске за 19,8 миллиона рублей, сообщается в документах на сайте Госзакупок.

Коммунальный мост открыли 20 октября 1955 года. Это первый автомобильный мост Новосибирска. Его еще капитально не ремонтировали. За четыре года, начиная с 2021 года, планируют отремонтировать лестницы, опорные и пролетные строения моста.

Изначальная стоимость проекта ремонта моста составляла 28,4 миллиона рублей. Компания «Транссптройпроект» предложила выполнить эту задачу за 19,8 миллиона рублей. Она обошла другого участника конкурса и стала победителем.

Проект должен быть подготовлен до 30 апреля 2021 года, затем его направят для проверки в «Главгосэкспертизу России». По итогам проверки будет определена сметная стоимости ремонта.