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Nissan представила новую модель Qashqai

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Zytonits

Японский автопроизводитель Nissan провел онлайн-премьеру нового поколения кроссовера Qashqai. Видео новинки доступно на официальном канале YouTube Nissan Europe.

Автомобиль получил переработанный экстерьер. Дизайн кроссовера выполнен в современном фирменном стиле Nissan с V-образной решеткой радиатора и V-образными светодиодными фарами с автоматической регулировкой светового пучка.

В третьем поколении Qashqai стал чуть больше: длина выросла на 35 миллиметров, ширина — на 32 миллиметров, высота — на 25 миллиметров, а колесная база выросла на 20 миллиметров. Также стал просторнее салон.

Объем багажника вырос на 50 литров, его дверца теперь оснащается электроприводом. Заявлена поддержка голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa, для сидений доступны обогрев, вентиляция и даже массаж.

Для европейского рынка кроссовер получит гибридные силовые установки. Они состоят из 1,3-литрового бензинового мотора, , 12-вольтового генератора и литий-ионной батареи. На выбор также есть механическая коробка и вариатор Xtronic, вместе с которой доступен полный привод.

Особенности российского Nissan Qashqai третьего поколения станут известны позднее. Локализованный вариант кроссовера, выпускаемый на заводе под Санкт-Петербургом, будет отличаться от европейской машины.

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