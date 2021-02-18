Новую пенсионную реформу засекретили

Законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе в России готовится под грифом «секретно», свидетельствует план законопроектной деятельности на 2021 год, опубликованный на сайте министерства финансов.

Предполагается, что реформа позволит россиянам формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода за счет личных взносов. Речь идет о негосударственном пенсионном обеспечении.

Внести «секретный» законопроект на обсуждение правительства планируется 15 декабря. При этом решение засекретить документ власти никак не объясняют, это единственный законопроект в 2021 году, который сопровождается таким грифом.

Министерство финансов и Центральный банк России ранее раскрыли основные параметры новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП). Особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе.

У граждан появится возможность копить на пенсию с помощью негосударственного пенсионного фонда из своей зарплаты и одновременно получать налоговый вычет по НДФЛ на взносы до 6%. Пока неизвестно, станет ли ГПП основой пенсионной реформы.