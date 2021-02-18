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Стартовали российские продажи смартфона Redmi Note 9T

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Продажи смартфона Redmi Note 9T от компании Xiaomi стартовали в России, запуск состоялся без привычной презентации.

В официальном российском онлайн-магазине Redmi Note 9T доступен в фиолетовом и черном корпусе по цене 20 490 рублей за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, а также 21 090 рублей за 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Модель дебютировала в Европе в начале января, там смартфон предлагается за 229 и 269 евро. Xiaomi ранее сообщила, что с момента запуска линейки Redmi Note в мире было продано более 200 миллионов смартфонов серии.

Redmi Note 9T оснащается экраном диагональю 6,53 дюйма разрешением 2340x1080 пикселей, тройной камерой на тыльной части корпуса и врезанной фронтальной камерой, боковым сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Смартфон базируется на платформе SoC MediaTek Dimensity 800U, присутствует поддержка NFC. Устройство управляется фирменной оболочкой MIUI 12 на основе операционной системы Android 10.

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