НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Быструю зарядку признали безопасной для аккумулятора

Источник:
«Популярная механика»
219 0
Фото: © Sibnet.ru

Более емкие аккумуляторы требуют использования быстрых адаптеров зарядки, мощность которых достигает 100 Вт. Однако пользователи считают, что такие зарядки «убивают» аккумуляторы. Эксперты проверили это утверждение и опровергли потенциальную опасность.

Специалисты китайской компании Oppo и TUV Rheinland провели лабораторное испытание, в котором тестировали смартфон с аккумулятором на 4000 мАч. Его заряжали быстрой зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

Оказалось, что даже спустя 800 циклов зарядки-разрядки аккумулятор смартфона сохранил 90% от первоначальной емкости. Таким образом, даже двухлетнее использование быстрой зарядки не приводит к деградации батареи.

Исследование довольно важное, так как мощность гаджетов постоянно растет, что требует более емких аккумуляторов. Для зарядки таких батарей требуются мощные адаптеры. Полученные результаты позволяют использовать быструю зарядку без опасений.

Еще по теме
Стартовали российские продажи смартфона Redmi Note 9T
Обновление Samsung Galaxy S21 «убило» аккумулятор
Представлен первый в мире смартфон с ночным видением
Операторы связи предложили хранить цифровые рубли на телефонах
смотреть все
Технологии #Смартфоны
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
Картина дня
Кремль раскритиковал требование ЕСПЧ освободить Навального
Новую пенсионную реформу засекретили
Германия пригрозила выставить счет США из-за санкций
Быструю зарядку признали безопасной для аккумулятора
Подробности
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Кузбасса разъяснил запрет на строительство первого аквапарка
Сибирь 18.02.2021 18:09
МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре
Сибирь 18.02.2021 17:48
Осужденные спели про «жизнь в трущобах городских». ВИДЕО
Сибирь 18.02.2021 17:09
Новосибирец показал космические фото льда Байкала
Сибирь 18.02.2021 16:43
Самое популярное
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
7105
Китаец объяснил вред «доширака»
5762
Windows 10 получит левитирующее меню «Пуск»
5228
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
3163
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Правила жизни
192
Коронакризис
2172
Экзамены
27
Новая энергетика
81
Человек и компьютер
80
Отношения
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Блог ростелекома
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Как узнать номер лицевого счета Ростелекома
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
28
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
25
НАТО испугалось российского флота
25
Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов
20
Путин счел вызовом для России действия западных IT-компаний
Sibnet.Ru