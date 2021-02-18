Быструю зарядку признали безопасной для аккумулятора

Более емкие аккумуляторы требуют использования быстрых адаптеров зарядки, мощность которых достигает 100 Вт. Однако пользователи считают, что такие зарядки «убивают» аккумуляторы. Эксперты проверили это утверждение и опровергли потенциальную опасность.

Специалисты китайской компании Oppo и TUV Rheinland провели лабораторное испытание, в котором тестировали смартфон с аккумулятором на 4000 мАч. Его заряжали быстрой зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

Оказалось, что даже спустя 800 циклов зарядки-разрядки аккумулятор смартфона сохранил 90% от первоначальной емкости. Таким образом, даже двухлетнее использование быстрой зарядки не приводит к деградации батареи.

Исследование довольно важное, так как мощность гаджетов постоянно растет, что требует более емких аккумуляторов. Для зарядки таких батарей требуются мощные адаптеры. Полученные результаты позволяют использовать быструю зарядку без опасений.