Кремль раскритиковал требование ЕСПЧ освободить Навального

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить оппозиционера Алексея Навального неправомерно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение неправомерное, оно является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что, с нашей точки зрения, является недопустимым»,— цитирует Пескова ТАСС.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что Россия не планирует выходить из Совета Европы из-за отказа исполнять решение суда, однако требование ЕСПЧ вызывает у российских властей много вопросов.

«Мы не ищем никакой конфронтации, ничего. Но, с другой стороны, конечно, подобные решения, поспешность в принятии подобных решений, явная ангажированность в принятии подобного решения вызывают у нас очень много вопросов»,— уточнил Песков

ЕСПЧ ранее потребовал освободить Алексея Навального. Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что данное требование невозможно исполнить, также оно является грубым вмешательством в российскую судебную систему.