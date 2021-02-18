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Глава Кузбасса разъяснил запрет на строительство первого аквапарка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров, Sibnet.ru

Компания, собирающаяся возвести первый аквапарк в Кемерове, не получила разрешения на строительство, потому что пропустила все сроки реализации проекта, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Они получили этот участок (под строительство), все сроки реализации этого инвестиционного проекта прошли, они ничего не выполнили. А нам надо развиваться, у нас есть и другие планы на эту территорию», — сказал Цивилев на пресс-конференции.

По его словам, власти не возражают против проекта, но инвестор должен провести общественные слушания и получить согласие жителей.

Строительство аквапарка стоимостью 1,1 миллиарда рублей в Кемерове началось в 2016 году компанией «Кузбасский водный центр», были забиты сваи, но позднее работы были приостановлены. С 2019 года между КВЦ и властями города идут суды.

Проект аквапарка Wellness Heat предусматривает строительство здания с подземным и двумя обычными этажами общей площадью 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже должны разместиться бассейны, водная горка и аттракционы, бани, сауны и гидромассажные ванны, предприятия общепита, на втором — фитнес-зона. Планируемые сроки строительства — 18 месяцев.

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