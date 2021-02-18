МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре

Ветер до 22 метров в секунду, снег, метели ожидаются в Новосибирской области в пятницу, это может привести к чрезвычайным происшествиям, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра 19 февраля в Новосибирской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололедные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17-22 метров в секунду. На дорогах местами снежные заносы, гололедица. Похолодание до 10-15 градусов.

Это может привести к обрыву линий связи и электропередач, падению деревьев и слабо закрепленных конструкций, срыву кровли со зданий и сооружений, увеличению количества ДТП.