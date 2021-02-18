Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист, дебютант турниров серии Большого шлема Аслан Карацев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Матч завершился в трех партиях (6:3, 6:4, 6:2). Карацев смог навязать борьбу только во втором сете, где отыгрался со счета 4:1. Россиянин забил 6 эйсов, серб — 17.

Карацев сотворил сенсацию на турнире — он пробился в основную сетку через квалификацию, для него это первый турнир Большого шлема. Он стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось на своем дебютном турнире серии войти в число четырех сильнейших.

В финале турнира Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).