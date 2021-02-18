НАВЕРХ

Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
90 0
Фото: Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA / CC BY 2.0

Российский теннисист, дебютант турниров серии Большого шлема Аслан Карацев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open.

Матч завершился в трех партиях (6:3, 6:4, 6:2). Карацев смог навязать борьбу только во втором сете, где отыгрался со счета 4:1. Россиянин забил 6 эйсов, серб — 17.

Карацев сотворил сенсацию на турнире — он пробился в основную сетку через квалификацию, для него это первый турнир Большого шлема. Он стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), которому удалось на своем дебютном турнире серии войти в число четырех сильнейших.

В финале турнира Джокович встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

Еще по теме
Медведев победил Рублева в четвертьфинале Australian Open
Сотворивший сенсацию Карацев поборется с Джоковичем за финал AO
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
смотреть все
Спорт #Летние виды
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Картина дня
Путин ощутил запрос россиян на перемены
Германия пригрозила выставить счет США из-за санкций
Умер артист Андрей Мягков из «Иронии Судьбы»
Создатели «Эльбруса» представили мощный процессор
Подробности
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Умер легендарный тяжелоатлет и кумир Шварценеггера Юрий Власов
14.02.2021 12:08
Олимпийцам в Токио выдадут 150 тысяч презервативов
11.02.2021 13:49
Фанаты поспорили о фото хоккеистки в прозрачном платье
01.02.2021 18:09
Россия смирилась с антидопинговыми санкциями
25.01.2021 15:59
Девушка дня
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Анастасия Потапова: впервые вышла в третий круг Большого шлема
10.02.2021 17:49
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Обсуждение (0)
Актуальные темы
Дела Навального
209
Бывший СССР
36
Человек и космос
96
Русские машины
43
Климатические войны
43
Отношения
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Подробности
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
Как изменится школа: без мела и смартфонов
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.

corrector

Еле еле концы с концами сводит, от получки до получки

Grossmeister38rus

Бедная ! всего 16,7 миллиона рублей в год ! Как на пенсию прожить 25
Sibnet.Ru