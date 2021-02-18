Новосибирские осужденные спели про «жизнь в трущобах городских». ВИДЕО

Осужденные колонии №14 исполнили песню «Генералы песчаных
карьеров» и сняли на нее клип для конкурса «Битва хоров», сообщает ГУФСИН
Новосибирской области.
ГУФСИН региона организовал конкурс «Битва хоров» среди осужденных.
Первый этап прошел в колонии строго режима №14, в ней мужчины впервые отбывают
наказание.
Мужчины не только исполнили композицию, но и сняли,
смонтировали клип. В нем они в одежде беспризорников жалостливо поют, про то, что «Я
начал жизнь в трущобах городских, И добрых слов я не слыхал».