Новосибирские осужденные спели про «жизнь в трущобах городских». ВИДЕО

Осужденные колонии №14 исполнили песню «Генералы песчаных карьеров» и сняли на нее клип для конкурса «Битва хоров», сообщает ГУФСИН Новосибирской области.

ГУФСИН региона организовал конкурс «Битва хоров» среди осужденных. Первый этап прошел в колонии строго режима №14, в ней мужчины впервые отбывают наказание.

Мужчины не только исполнили композицию, но и сняли, смонтировали клип. В нем они в одежде беспризорников жалостливо поют, про то, что «Я начал жизнь в трущобах городских, И добрых слов я не слыхал».