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Новосибирские осужденные спели про «жизнь в трущобах городских». ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденные колонии №14 исполнили песню «Генералы песчаных карьеров» и сняли на нее клип для конкурса «Битва хоров», сообщает ГУФСИН Новосибирской области.

ГУФСИН региона организовал конкурс «Битва хоров» среди осужденных. Первый этап прошел в колонии строго режима №14, в ней мужчины впервые отбывают наказание.

Мужчины не только исполнили композицию, но и сняли, смонтировали клип. В нем они в одежде беспризорников жалостливо поют, про то, что «Я начал жизнь в трущобах городских, И добрых слов я не слыхал».


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Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.

corrector

Еле еле концы с концами сводит, от получки до получки

Grossmeister38rus

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