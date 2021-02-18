Создатели «Эльбруса» представили мощный процессор

Разработчики российских процессоров «Эльбрус» пообещали обновить линейку, новые устройства станут мощнее сразу в 300 раз и скоро догонят западных конкурентов.

Так, в 2021 году компания планирует выпустить «Эльбрус-2С3». Этот процессор будет поддерживать ОЗУ DDR4-3200 на двух каналах, иметь встроенное видео с 3D-ускорением, а потреблять всего 10 Вт, что позволит использовать его без активного охлаждения.

В процессорах будет использоваться 16-нанометровый техпроцесс, тогда как Intel выпускает массовые процессоры с применением такого техпроцесса с 2015 года. В 2022 году на рынке должны появиться процессоры, выполненные по 3-нанометровому технологическому процессу.

Российские разработчики также обещают выпустить процессор «Эльбрус-12С», его выход запланирован на 2021-2022 год. Модель, с 12 ядрами также построят на 16-нанометровом техпроцессе, она будет обладать тактовой частотой в 2,0 ГГц.