НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Траты на бензин стали главной статьей расходов на авто

Источник:
Sibnet.ru
303 5
Фото: © Sibnet.ru

Автомобилисты в России тратят на содержание автомобиля в год порядка 108 тысяч рублей, больше половины расходов составляют затраты на бензин, сообщается в исследовании «СберМаркета» и «СберАвто».

Сервисы рассчитали средний расход бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) в 8 литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров. Общая сумма затрат на содержание автомобиля в год составила около 108 тысяч рублей, приводит РИА Новости данные исследования.

Средние расходы россиян на автомобили:

  • топливо — 57 тысяч рублей,
  • техосмотр (у официального дилера) — 15 тысяч рублей,
  • расходные материалы — 23 тысячи рублей,
  • ОСАГО — 9,3 тысячи рублей,
  • транспортный налог — 900 — 5 тысяч рублей.

В расходные материалы исследователи включили буксировочный трос, знак аварийной остановки, домкрат, универсальную смазку WD-40, моторное масло, антифриз и другие автотовары.

Еще по теме
«Крайснефть» возобновила продажу бензина в Иркутске
Сибирский регион столкнулся с дефицитом бензина
АвтоВАЗ отзовет автомобили Lada Xray из-за проблем с рулем
Редкий ВАЗ-«Тарзан» выставили на продажу
смотреть все
Авто #Авторынок #Деньги
Домострой
Проверка без согласия: чем грозит перепланировка квартир?
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Картина дня
Путин ощутил запрос россиян на перемены
Германия пригрозила выставить счет США из-за санкций
Умер артист Андрей Мягков из «Иронии Судьбы»
Создатели «Эльбруса» представили мощный процессор
Подробности
•
Готика в Нахаловке: что ждет старинную башню
•
Как изменится школа: без мела и смартфонов
•
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
•
Лицо вместо кошелька: как биометрия изменит платежи
Как это работает
•
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Глава Кузбасса разъяснил запрет на строительство первого аквапарка
Сибирь 18.02.2021 18:09
МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре
Сибирь 18.02.2021 17:48
Осужденные спели про «жизнь в трущобах городских». ВИДЕО
Сибирь 18.02.2021 17:09
Новосибирец показал космические фото льда Байкала
Сибирь 18.02.2021 16:43
Самое популярное
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
7086
Китаец объяснил вред «доширака»
5716
Windows 10 получит левитирующее меню «Пуск»
5192
Бомбардировщики США получили задачи в небе над Россией
4822
Обсуждение (5)
Картина дня
Путин ощутил запрос россиян на перемены
Германия пригрозила выставить счет США из-за санкций
Умер артист Андрей Мягков из «Иронии Судьбы»
Создатели «Эльбруса» представили мощный процессор
Отношения
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Названы обреченные на любовную неудачу пары по гороскопу
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Все статьи
Как это работает
Модная соцсеть: почему все хотят в Clubhouse?
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Путин наградил «за заслуги» 23-летнего сына бизнесмена
28
Путин рассказал, как Навального использовали противники России
25
НАТО испугалось российского флота
25
Путин допустил отключение зарубежных интернет-сервисов
19
Путин счел вызовом для России действия западных IT-компаний
Sibnet.Ru