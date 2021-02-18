Траты на бензин стали главной статьей расходов на авто

Автомобилисты в России тратят на содержание автомобиля в год порядка 108 тысяч рублей, больше половины расходов составляют затраты на бензин, сообщается в исследовании «СберМаркета» и «СберАвто».

Сервисы рассчитали средний расход бензина АИ-95 (47,5 рубля за литр) в 8 литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров. Общая сумма затрат на содержание автомобиля в год составила около 108 тысяч рублей, приводит РИА Новости данные исследования.

Средние расходы россиян на автомобили:

топливо — 57 тысяч рублей,

техосмотр (у официального дилера) — 15 тысяч рублей,

расходные материалы — 23 тысячи рублей,

ОСАГО — 9,3 тысячи рублей,

транспортный налог — 900 — 5 тысяч рублей.

В расходные материалы исследователи включили буксировочный трос, знак аварийной остановки, домкрат, универсальную смазку WD-40, моторное масло, антифриз и другие автотовары.