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Томичей предупредили о сильном ветре и метелях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оперативное предупреждение об усилении ветра, метелях и снежных заносах объявлено в Томской области на пятницу, сообщило региональное управление МЧС.

«19 февраля по югу области и городу Томску ожидаются снег, местами сильный, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы», – говорится в сообщении ведомства.

Томское управление МЧС предупредило о возможном возникновении ЧП, обусловленных авариями на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП. Водителей и пешеходов призвали к осторожности.

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