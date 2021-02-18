Загадочный камень нашли на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Юйту-2» сфотографировал необычный валун на поверхности обратной стороны Луны, снимок опубликован на официальном сайте миссии. Камень имеет острые грани и торчит вертикально вверх.

Камень должен был попасть в грунт сравнительно недавно, поскольку иначе он был бы разрушен в результате эрозии и космического выветривания. Исследователи предполагают, что он мог отколоться от более крупного объекта или представляет собой осколок метеорита.

Ученые намерены изучить таинственный камень с помощью инфракрасного спектрометра. Результаты анализа позволят исследователям узнать минеральный состав камня и определить его происхождение.

The Chinese lunar #rover Yutu-2 has discovered an #unusual rock on the far side of the #moon. It was called the «milestone» pic.twitter.com/dkKlLtsTE1 — w (@futurur) February 15, 2021

В состав научной аппаратуры китайской лунной миссии входят несколько камер, радар для изучения верхних слоев поверхности, лазерные дальномер и 3D-сканер, дозиметр и детектор нейтронов, инфракрасный спектрометр, малый анализатор нейтральных частиц.

С января 2019 года «Юйту-2» проехал по поверхности Луны почти 630 метров. Сейчас луноход находится примерно в 430 метрах к северо-западу от стационарной посадочной платформы.