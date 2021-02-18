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Автомобиль разворотило после ДТП с лошадью в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД Хакасии

Пожилой водитель сбил лошадь насмерть на аскизском тракте в Хакасии, мужчина в аварии не пострадал, сообщает УГИБДД по региону.

Около 09.00 на 23 километре автодороги «Абакан-Ак-Довурак» водитель автомобиля Suzuki Swift, 73-летний мужчина рождения сбил лошадь.

Животное погибло, автомобиль получил серьезные механические повреждения. По предварительной информации, водитель иномарки не пострадал.

ДТП с участием бродячего домашнего скота в республике происходят регулярно. В 2020 году в Хакасии произошло 206 автоаварий с участием скота. В них один человек погиб и 12 травмированы. С начала 2021 года на дорогах Хакасии произошли 12 дорожных происшествий с участием животных. Отдельную тревогу у автоинспекторов вызывают лошади, бесконтрольно пасущиеся вблизи трасс.

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Топ комментариев

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
Sibnet.Ru