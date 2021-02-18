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Умер артист Андрей Мягков из «Иронии Судьбы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Народный артист Андрей Мягков скончался на 83 году жизни, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

О смерти артиста сообщили в МХТ имени Чехова «РИА Новости». Telegram-канал Mash сообщает, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена без сознания. Артист скончался до приезда врачей.

Большая популярность пришла к Мягкову пришла после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в 1975 году. Также артиста помнят по роли Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).

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Топ комментариев

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
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