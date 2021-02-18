Умер артист Андрей Мягков из «Иронии Судьбы»

Фото: © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»

Народный артист Андрей Мягков скончался на 83 году жизни, сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова. По предварительным данным, он умер от острой сердечной недостаточности.

О смерти артиста сообщили в МХТ имени Чехова «РИА Новости». Telegram-канал Mash сообщает, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его нашла дома жена без сознания. Артист скончался до приезда врачей.

Большая популярность пришла к Мягкову пришла после выхода фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» в 1975 году. Также артиста помнят по роли Новосельцева в комедии Рязанова «Служебный роман» (1977).