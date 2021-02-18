Путин ощутил запрос россиян на перемены

Близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в Госдуме, люди требуют ощутимых перемен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций.

Глава государства призвал депутатов во время предвыборной кампании вести конструктивный диалог, а «не просто ругаться друг с другом». По его словам, избиратели «не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», передает сайт Кремля.

Путин отметил, что выборы «имеют исключительную значимость для России, для стабильного, эффективного развития нашего государства, для успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах».

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября. Главной задачей властей аналитики считают получение «Единой Россией» конституционного большинства.