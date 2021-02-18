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Общественник попросил еще один выходной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый праздник — День здорового образа жизни — предложил учредить член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — приводит RT письмо Хамзаева на имя главы Миздрава Михаила Мурашко.

В обращении общественный деятель указал, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан — идее, которая необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.

По сути, как отметил Хамзаев, сегодня мы можем говорить, что ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

В 2021 году в России 118 дней — это выходные и праздники. По Трудовому кодексу в стране восемь нерабочих праздников, включая семь дней новогодних каникул.

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Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
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