Общественник попросил еще один выходной

Новый праздник — День здорового образа жизни — предложил учредить член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — приводит RT письмо Хамзаева на имя главы Миздрава Михаила Мурашко.

В обращении общественный деятель указал, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан — идее, которая необходима не только для личного развития каждого человека в отдельности, но и народа в целом.

По сути, как отметил Хамзаев, сегодня мы можем говорить, что ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

В 2021 году в России 118 дней — это выходные и праздники. По Трудовому кодексу в стране восемь нерабочих праздников, включая семь дней новогодних каникул.