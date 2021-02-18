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Торговые сети предупредили о росте цен на импортные товары

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила власти о росте цен на непродовольственные товары из-за подорожания стоимости перевозок.

Стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии года существенно возросла, приводят «Известия» письмо ассоциации в Минпромторг.

Цена поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая выросла в январе 2021 года почти в пять раз по сравнению с октябрем 2020 года. Аналогичная ситуация с поставками в балтийские порты. Их стоимость в январе выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем.

Минпромторг подтвердил получение письма от АКОРТ и сообщили, что учтут фактор повышения стоимости перевозок при анализе динамики цен.

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Топ комментариев

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
Sibnet.Ru