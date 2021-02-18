Торговые сети предупредили о росте цен на импортные товары

Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила власти о росте цен на непродовольственные товары из-за подорожания стоимости перевозок.

Стоимость контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом из Китая и стран Юго-Восточной Азии года существенно возросла, приводят «Известия» письмо ассоциации в Минпромторг.

Цена поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая выросла в январе 2021 года почти в пять раз по сравнению с октябрем 2020 года. Аналогичная ситуация с поставками в балтийские порты. Их стоимость в январе выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем.

Минпромторг подтвердил получение письма от АКОРТ и сообщили, что учтут фактор повышения стоимости перевозок при анализе динамики цен.