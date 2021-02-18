Фуркад оценил идею стать тренером сборной России

Знаменитый биатлонист француз Мартен Фуркад порассуждал о возможности стать тренером сборной России.

«Россия — это самая зимняя страна в мире, и мне удивительно не видеть ее в числе доминирующих наций в биатлоне, как Норвегия и Франция сейчас. Мне бы очень хотелось, чтобы российские атлеты вернулись на ведущие позиции. Я уверен, что им это под силу», — сказал Фуркад в интервью «Матч ТВ».

Он назвал возможное предложение поработать тренером в России «чудесным вызовом». Экс-биатлонист заметил, что понимает, как тяжело наладить взаимодействие между Союзом биатлонистов России и руководствами всех регионов.

«И тренеру национальной сборной сложно избежать всяких внутренних противостояний. Но если мне дадут полный карт-бланш, то почему бы и нет», — заключил Фуркад.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира. Он завершил спортивную карьеру в прошлом году.