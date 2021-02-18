Снайперская винтовка «Уголек» заменит легендарную СВД

ЦНИИточмаш начал производство опытных образцов новой снайперской винтовки «Уголек» для госиспытаний, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Сейчас основной снайперской винтовкой в российской армии является принятая на вооружение еще в 1960-х годах снайперская винтовка Драгунова (СВД). «Уголек» должен прийти ей на замену.

«Выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году», — уточнили ТАСС в пресс-службе «Ростеха».

«Уголек» разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами.

Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62 на 51 миллиметра) и в значительно более мощном — .338 Lapua Magnum (8,6х70 миллиметра).