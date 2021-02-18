Результат экспертизы метро Красноярска представят в марте

Власти ждут результатов проверки инженерных изысканий первой линий красноярского метро Главгосэкспертизой в средине марта, сообщило Sibnet.ru министерства транспорта Красноярского края в ответ на запрос.

В 2019 году из федерального бюджета краю выделили 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метрополитена. Результаты инженерных изысканий первой линии метро направили в Главгосэкспертизу 17 декабря 2020 года.

«Ориентировочный срок рассмотрения документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России» – три месяца (17 марта 2021)», — говорится в ответе.

После получения положительного заключения по результатам инженерных изысканий в 2021 году на государственную экспертизу будет направлена проектно-сметная документация двух этапов строительства.

Стоимость строительства метро в Красноярске составит 65-70 миллиардов рублей, власти региона рассчитывают получить на реализацию этого проекта федеральные средства, говорил в декабре губернатор края Александр Усс.