Получение налогового вычета упростят в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) объединит сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, что позволит людям заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — пояснил Егоров.

По его словам, что с марта будет готова к запуску технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, что сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.