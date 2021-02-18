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Получение налогового вычета упростят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная налоговая служба (ФНС) объединит сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, что позволит людям заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки, сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — пояснил Егоров.

По его словам, что с марта будет готова к запуску технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, что сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.

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Топ комментариев

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
Sibnet.Ru