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Телеканал «Ю» представил проекты нового сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом «Ю»

Весенний сезон с проектами собственного производства стартует на канале «Ю». Зрители увидят новые реалити и продолжения уже знакомых проектов, сообщает пресс-служба телеканала.

«Обмен женами». Эфир: 1 марта 17.30, по понедельникам. В новом сезоне проекта о семейных ценностях дерзкие и строптивые жены будут меняться местами с милыми домашними женщинами, убежденные домохозяйки — с бизнеследи, а творческие личности — с руководительницами фермерских хозяйств. В каждой серии хранительницам семейного домашнего очага предстоит на семь дней переехать жить в чужую семью, стать женами для чужих мужей и мамами для чужих детей.

«Няня особого назначения». Эфир: со 2 марта 17:30, по вторникам. Ведущая: семейный психолог Виктория Дмитриева. Новый проект, который необходимо посмотреть все, у кого есть дети. Это реалити о семьях, в которых власть захватили дети, а старые методы воспитания родителей больше не работают. За несколько дней няня не только перевоспитает сорванцов, но и научит взрослых общаться с детьми и вернет им потерянный авторитет.

«Беременна в 16». Эфир: с 3 марта 17.30, по средам. Российская адаптация нашумевшего реалити о молодых мамах. Зрителей ждет новый «мужской» сезон реалити: почти все героини будут ждать сыновей. В каждом эпизоде — эмоциональные и правдивые истории про простых девочек из соседнего двора, которым пришлось рано повзрослеть.

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«Обмен домами». Эфир: с 4 марта 17.30, по четвергам. Новый сезон реалити будет позиционироваться как проект о самых актуальных туристических направлениях нашей страны. В каждом выпуске будет показана история двух семей из разных культур с неравными финансовыми возможностями и несхожими взглядами на жизнь. Герои отправятся в настоящее приключение — отпуск по обмену домами.

«Немножко разведены». Эфир: 5 марта 17.30, по пятницам. Новый сезон реалити об отношениях, в котором семьям на грани развода предлагается уникальный эксперимент. Муж с женой не разводятся, а разъезжаются на время и строят отношения с другими, как им кажется, — «идеальными спутниками».

«Битва за тело». Эфир: 13 марта 18.00, по субботам. Ведущая: Наталья Давыдова. Героев проекта с экстремальным весом свыше 150 килограммов ждет год, в течение которого им предстоит серьезная работа над собой. Похудение будет происходить под пристальным вниманием медиков и фитнес-инструкторов

«Я стесняюсь своего тела». Эфир: 15 марта в 20.30, по будням. Ведущие: Ксения Бутова, Ольга Деревянко, Евгений Греков. Жизнеутверждающее медицинское реалити, в котором люди получают возможность начать жизнь заново. Ведущие проекта вместе с одними из лучших врачей России сделают все возможное, чтобы помочь каждому участнику программы. А также поднимут такие вопросы о здоровье, о которых люди не привыкли говорить.

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