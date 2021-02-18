Следствие заявило о законности действий при ЧП с Навальным

Следственные органы действовали в рамках закона, отказавшись возбуждать уголовное дело по факту ЧП с оппозиционером Алексеем Навальным, в результате которого тот впал в кому, сообщил журналистам в четверг глава Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров.

Ленинский районный суд Новосибирска отказал в удовлетворении жалобы юриста и оппозиционного активиста Вячеслава Гимади на бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте при расследовании инцидента с госпитализацией Алексея Навального. Гимади пожаловался в Новосибирский областной суд, тот отправил материал на новое разбирательство.

«Мы считаем, что действовали в рамках закона. Наши действия соответствуют внутриведомственным инструкциям и федеральному закону», – сказал Александров.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в состоянии комы. Через несколько дней оппозиционера увезли в Германию. Власти этой страны заявили, что Навального отравили ядом из группы «Новичок».