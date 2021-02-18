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Красноярскому сварщику набьют тату на все тело за 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Сварщик из Красноярска выиграл в розыгрыше тату-костюм от объединения художников «Out of mine», стоимость такой работы достигает 1 миллиона рублей, сообщается в аккаунте татуировщиков.

Розыгрыш татуировки на все тело (костюма) проводили в несколько этапов. В итоге победителем стал 38-летний сварщик Федор Кузнецов. В своем аккаунте в Instagram он поблагодарил жену, сына, маму, коллег по работе, что поддерживали его в желании выиграть такой приз.

Стоимость такой большой татуировки составляет около 1 миллиона рублей, но мужчине она достанется бесплатно. Тату-костюм будут делать не за один сеанс, работа над ним уже началась

«Федя мне не родственник… Он однофамилец. Он честно одержал победу в этом розыгрыше, без взяток, подкупов и прочей ерунды. Выбор мы делали не рандомно (случайно), а по субъективному мнению», — сказала тату-мастер Нина Кузнецова.

Она добавила, что с победителем проводили беседу, и на основе этого был сделан эскиз будущей татуировки.

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