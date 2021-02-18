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Расследование ЧП с самолетом «Руслан» приблизилось к финалу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР

Расследование ЧП с самолетом «Руслан» в новосибирском аэропорту Толмачево находится в завершающей стадии, сообщил журналистам в четверг руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Роман Седешев.

Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену из Толмачево 13 ноября 2020 года, через две минуты борт осуществил аварийную посадку. Самолет выкатился с полосы, члены экипажа не пострадали. Выяснилось, что у «Руслана» отказал один из двигателей.

«Уголовное дело об аварийной посадке воздушного судна находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел. Следственные действия находятся в завершающей стадии», – сказал Седешев.

По его словам, инцидент расследует Росавиация. Решение по уголовному делу будет принято по итогам этого расследования. Сейчас специалисты изучают двигатель самолета.

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Топ комментариев

Иркут 69

И кто то потом ещё осмеливается вопить о "непосягательстве на национальный суверенитет"... ☺️

Иркут 69

Нами правит геронтократия. Шамкающий Ильич не за горами...

Disobedient

А какая разница? Докладывают и так что хочет услышат. Социально ориентированные приказы если выдавит...

mafan78

они уже поднялись на 10%, почему торговые сети забыли сказать? Так и говорите, что на 20% поднять хотят.
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