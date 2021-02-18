Расследование ЧП с самолетом «Руслан» приблизилось к финалу

Расследование ЧП с самолетом «Руслан» в новосибирском аэропорту Толмачево находится в завершающей стадии, сообщил журналистам в четверг руководитель отдела криминалистики Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Роман Седешев.

Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену из Толмачево 13 ноября 2020 года, через две минуты борт осуществил аварийную посадку. Самолет выкатился с полосы, члены экипажа не пострадали. Выяснилось, что у «Руслана» отказал один из двигателей.

«Уголовное дело об аварийной посадке воздушного судна находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел. Следственные действия находятся в завершающей стадии», – сказал Седешев.

По его словам, инцидент расследует Росавиация. Решение по уголовному делу будет принято по итогам этого расследования. Сейчас специалисты изучают двигатель самолета.