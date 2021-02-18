Ученые восстановили ДНК мамонта старше миллиона лет

Палеогенетики восстановили ДНК из зубов найденных в России мамонтов, их возраст более 1 миллиона лет, и это самые древние геномные данные.

Ученые смогли добыть митохондриальную ДНК из зубов трех древних мамонтов, которые были обнаружены в Сибири и на Чукотке. Их назвали Адыча, Чукочья и Крестовка в честь населенных пунктов, где были найдены. Возраст находок варьируется от 0,87 до 1,65 миллиона лет. Результаты работы 22 ученых из девяти стран опубликованы в журнале Nature.

Ранее возраст самой старой секвенированной ДНК древней лошади оценивался в 780–560 тысяч лет.

«Эта ДНК невероятно древняя. Эти мамонты жили, когда еще не было людей и неандертальцев», — прокомментировал руководитель исследования профессор эволюционной генетики Лове Дален.

ДНК этих мамонтов была повреждена настолько, что ученым пришлось по множеству раз прочитать миллионы коротких обрывков, отметил ученый. Получение их полного генома он назвал научным чудом.

Эволюция мамонтов

Данные древнейших ДНК позволили ученым предположить, что в Восточной Сибири в раннем плейстоцене существовали две самостоятельные линии мамонтов. Результаты секвенирования показали, что два мамонта — Адыча и Чукочья — относятся к линии, от которой произошли евразийские и североамериканские шерстистые мамонты, а Крестовка представляет ранее неизвестную линию.

По оценкам авторов, линия Крестовки отделилась от генома других мамонтов примерно 2,66–1,78 миллиона лет назад и дала начало первым североамериканским мамонтам. А колумбийский мамонт, или мамонт Колумба, обитавший в Северной Америки во время последнего ледникового периода, был гибридом шерстистого мамонта и этой ранее неизвестной генетической линии.

«Это стало для нас полной неожиданностью. Все предыдущие исследования предполагали, что в то время в Сибири существовал только один вид мамонта, называемый степным мамонтом. Но наши анализы ДНК показывают, что были две разные генетические линии, которые мы здесь называем адычинским и крестовским мамонтами. Мы пока не можем сказать наверняка, но думаем, что это два разных вида», — отметил Том ван дер Валк из Центра палеогенетики в Стокгольме и Университета Уппсалы.