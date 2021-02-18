Эксперты предсказали разорение десятков российских банков

Более трех десятков российских банков в течение 2021 года рискуют потерять лицензию, говорится в аналитическом исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Значение индекса здоровья российского банковского сектора на уровне 91,0% означает, что до 33 кредитных организаций на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска, говорится в исследовании.

Индекс здоровья российского банковского сектора отражает ожидания агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев.

Российские банки пострадали не только от последствий пандемии, но и от оттока средств населения со срочных вкладов, считают эксперты.